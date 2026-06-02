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مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی: هیئتها باید پرچمدار جهاد تبیین در ایام غدیر و محرم باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در نشستهای تخصصی توانمندسازی و همافزایی مسئولان هیئات مذهبی و مبلغان با محوریت جهاد تبیین و ارتقای محتوای برنامههای مذهبی گفت: مسئولان هیئات مذهبی مرکز استان و همچنین مبلغان به عنوان صاحبان تریبون و پرچمداران جهاد تبیین در جامعه شناخته میشوند.
حجتالاسلام سالاری مکی با اشاره به شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه و ضرورت توجه به اقتضائات میدانی در برگزاری مراسمهای مذهبی افزود: با توجه به تلفیق مناسبتهای غدیریه و ایام محرم، لازم است هیئات مذهبی با برنامهریزی دقیق و محتوای متناسب، رسالت خود را در حوزه جهاد تبیین به بهترین شکل ایفا کنند.
وی گفت: هیئتهای مذهبی به عنوان کانونهای جهاد تبیین، نقش مهمی در هدایت فکری و فرهنگی جامعه دارند و باید با تولید و ارائه محتوای فاخر و برنامههای ارزشمند، زمینه بهرهمندی هرچه بیشتر مردم، بهویژه جوانان، نوجوانان، بانوان و آقایان را از مراسمهای عید غدیر و عزاداریهای محرم فراهم کنند.