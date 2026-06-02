ابراهیم فیروزی و نرگس افشین دو داور بین المللی ایران برای قضاوت در مسابقات والیبال قهرمانی مردان و زنان آسیا ۲۰۲۶ که حکم انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس را دارد، دعوت شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال در سفرش به تایلند برای شرکت در اجلاس هیات‌رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا، دیداری دو ساعته با رامون سوزارو رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا داشت و به بررسی ابعاد مختلف همکاری‌های دوجانبه پرداخت.

در بخشی از این گفت‌و‌گو، تقوی با اشاره به نادیده گرفته شدن داوران ایرانی در رقابت‌های باشگاه‌های آسیا، نسبت به این موضوع انتقاد کرد و کنفدراسیون والیبال آسیا از ابراهیم فیروزی و نرگس افشین برای قضاوت در مسابقات قهرمانی مردان و زنان آسیا که حکم انتخابی المپیک لس آنجلس ۲۰۲۸ را دارد دعوت کرد.

گفتنی است فیروزی امسال در هفته اول لیگ ملت‌ها برای دو گروه مردان و زنان در کشور چین و هفته دوم لیگ ملت‌ها گروه زنان که به میزبانی تایلند برگزار می‌شود نیز قضاوت خواهد کرد. این داور بین المللی والیبال ایران سال گذشته نیز در هفته دوم لیگ ملت‌ها گروه زنان در هنگ‌کنگ قضاوت کرد و سال هاست در سطح یک والیبال جهان به قضاوت می‌پردازد.

همچنین نرگس افشین سابقه قضاوت در مسابقاتی همچون قهرمانی زیر ۱۹ سال جهان ۲۰۲۵، قهرمانی باشگاه‌های زنان آسیا ۲۰۲۴ و قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۳ را در کارنامه خود دارد.

فهرست داوران دعوتی به مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ به قرار زیر است:

جورج شلهوب (استرالیا)

لای، چون (هنگ کنگ)

جاهی چوی (کره جنوبی)

ونشن لو (چین)

ناتانون سواپارک (تایلند)

رابرت شیدلوفسکی (آمریکا)

اسماعیلی البلوشی (امارات متحده عربی)

ابراهیم فیروزی (جمهوری اسلامی ایران)

شین موراناکا (ژاپن)

آیدوس آخمتوف (قزاقستان)

همچنین فهرست داوران دعوت شده به قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ نیز بدین قرار است:

چی یونگ هونگ از هنگ کنگ

اولگا ستارووا از قزاقستان

آنگکانا ونگروت از تایلند

کوانگ وی از چین تایپه

احمد علی یوسف از بحرین

یوکا کیتامورا از ژاپن

کارلا هورونگ از استرالیا

لینگ وانگ از چین

نرگس افشین از ایران

یان لئونگ از هنگ کنگ