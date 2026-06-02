فرمانده انتظامی شهرستان طبس از کشف انواع سیگار، توتون و تنباکو فاقد مجوز و قاچاق در بازرسی از ۴ واحد صنفی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ "عباس حسنی" گفت :در راستای کنترل و نظارت بر صنوف و جلوگیری از عرضه کالای قاچاق و مواد دخانی غیر مجاز تعداد ۴ واحد صنفی در سطح شهر طبس شناسایی، بررسی و پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد : ماموران انتظامی شهرستان طبس با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان و اداره تعزیرات حکومتی شهرستان پس از انجام تحقیقات میدانی و اقدامات پلیسی، واحد‌های صنفی متخلف را شناسایی، که با هماهنگی مرجع قضائی در بازرسی از این اماکن تعداد ۶هزار و ۷۸۰ نخ انواع سیگار، هزار و۵۰۸ بسته توتون و تنباکو و تعداد هزار و۱۱۷ عدد اقلام مصرفی دخانیات غیرمجاز و قاچاق کشف و ضبط کردند که ارزش ریالی آن برابر نظریه کارشناس مربوطه، ۹ میلیارد و۵۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سرهنگ حسنی با اشاره به اینکه در این خصوص چهار نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد؛ از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات و اخبار در خصوص قاچاق را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.