وزیر خارجه اسپانیا با دفاع از رویکرد مستقل مادرید در قبال جنگ علیه ایران، تأکید کرد: کشورش در هیچ اقدام نظامی یا تنش‌زا مشارکت نخواهد کرد و پایبندی به حقوق بین‌الملل را محور سیاست خارجی اسپانیا می‌داند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ خوسه مانوئل آلبارس وزیر امور خارجه اسپانیا در مصاحبه با روزنامه فایننشال تایمز، به انتقاد‌های مطرح‌شده از سوی آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی درباره خودداری اسپانیا از همراهی با جنگ علیه ایران واکنش نشان داد و گفت: اختلاف اصلی در عرصه بین‌المللی میان دو رویکرد قرار دارد؛ یکی مبتنی بر حقوق بین‌الملل، حاکمیت کشور‌ها و منشور سازمان ملل و دیگری بر پایه آنچه او «قانون جنگل» نامید.

وی با بیان اینکه «انتخاب واقعی میان نظم مبتنی بر قانون و هرج‌ومرج، خشونت و جنگ به‌عنوان جایگزین دیپلماسی است»، ادعا‌ها درباره منزوی شدن کشورش در اروپا را رد کرد و افزود: مادرید در واقع یکی از صدا‌های پیشرو در حمایت از نظام بین‌المللی مبتنی بر قواعد است.

آلبارس در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مشارکت اسپانیا در ماموریت‌های ناتو برای تامین امنیت تنگه هرمز در صورت شکست مذاکرات احتمالی میان تهران و واشنگتن نیز تاکید کرد: کشورش در هیچ اقدامی که به افزایش تنش‌ها منجر شود، شرکت نخواهد کرد. به گفته وی برای این بحران هیچ راه‌حل نظامی وجود ندارد.

موضع‌گیری دولت اسپانیا در برابر پرونده ایران در امتداد سیاست‌های پدرو سانچز نخست‌وزیر این کشور است؛ سیاست‌هایی که طی ماه‌های گذشته بار‌ها موجب نارضایتی دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا شده است. مادرید در جریان جنگ اخیر ایران اجازه استفاده آمریکا از دو پایگاه نظامی مشترک در خاک اسپانیا برای انجام عملیات علیه ایران را صادر نکرد؛ تصمیمی که به گفته برخی منابع، گزینه‌های عملیاتی و سوخت‌رسانی نیرو‌های آمریکایی را محدود کرد.

این اقدام با واکنش تند مقام‌های آمریکایی همراه شد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا ماه گذشته عملکرد اسپانیا را «وحشتناک» توصیف کرد و درباره تداوم همکاری‌های نظامی در چارچوب سازمان پیمان آتلانتیک (ناتو) ابراز تردید کرد. پیش از این نیز ترامپ در نشست ناتو از مخالفت مادرید با افزایش بودجه دفاعی کشور‌های عضو به پنج درصد تولید ناخالص داخلی انتقاد کرده و اسپانیا را به «مفت‌خوری» متهم کرده بود.

با وجود این تنش‌ها، وزیر خارجه اسپانیا احتمال اقدام تلافی‌جویانه واشنگتن از جمله کاهش حضور نظامی آمریکا در پایگاه‌های روتا و مورون را کم‌اهمیت دانست و گفت: روابط دو کشور در حوزه‌های تجاری، فرهنگی و سرمایه‌گذاری همچنان روندی مثبت دارد.

وی با اشاره به روابط خود با مارکو روبیو افزود: رابطه آمریکا و اسپانیا بسیار مثبت است و در گفت‌وگوهایمان معمولا به زبان اسپانیایی صحبت می‌کنیم.

بر اساس این گزارش؛ اختلاف‌نظر میان مادرید و واشنگتن تنها به موضوع ایران محدود نمی‌شود. کوبا نیز به یکی دیگر از محور‌های تنش تبدیل شده است. آلبارس در این باره تصریح کرد که اسپانیا هرگونه مداخله نظامی در کشور‌های آمریکای لاتین را رد می‌کند و این منطقه را بخشی از حوزه روابط تاریخی و برادرانه خود می‌داند.

به نوشته فایننشال تایمز، سیاست نزدیک شدن دولت سانچز به چین نیز با انتقاد برخی متحدان اروپایی و آمریکایی مواجه شده است. نخست‌وزیر اسپانیا طی سه سال گذشته چهار بار به چین سفر و تلاش کرده است سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را به کشورش جذب کند و بازار‌های جدیدی برای صادرات اسپانیا بیابد. منتقدان می‌گویند مادرید در مقایسه با دیگر کشور‌های اروپایی، رویکردی خوش‌بینانه‌تر نسبت به پکن دارد و نسبت به پیامد‌های امنیتی گسترش روابط اقتصادی با چین حساسیت کمتری نشان می‌دهد. با این حال، آلبارس این انتقاد‌ها را رد و تاکید کرد که فرانسه، آلمان و ایتالیا نیز رویکردی مشابه در تعامل با چین دارند.

وی گفت: اگر کشوری بخواهد سیاست خارجی جهانی داشته باشد، نمی‌تواند بدون گفت‌و‌گو با چین عمل کند؛ همان‌طور که نمی‌توان سیاست خارجی جهانی داشت و با ایالات متحده گفت‌و‌گو نکرد.