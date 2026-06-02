به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ بهمن گرجیان گفت: ماموران انتظامی بویراحمد ضمن هماهنگی با مرجع قضایی در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز حین پایش و کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی پراید نقره ای و یک دستگاه وانت نیسان آبی مشکوک شده و اقدام به توقیف خودروها کردند.

وی افزود: پس از متوقف نمودن خودروها در بازرسی از آنها مقدار تقریبی ۱۶۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل که فاقد مجوز بوده را چشم و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی بویراحمد اضافه کرد: با توجه به اینکه قاچاق کالا یکی از عوامل مخل در اقتصاد در کشور می‌شود اضافه کرد : در این راستا سوخت کشف شده و متهمین پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل پلیس امنیت اقتصادی گردیدند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز و اخلال در نظام اقتصادی را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی کنند .