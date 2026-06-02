به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شهیدی پور گفت: در راستای تقویت امنیت غذایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشاورزی منطقه، عملیات کشت سیب‌زمینی در سطح ۱۲ هکتار از اراضی مستعد بالادست شهرستان بابل انجام شده و پیش‌بینی می‌شود امسال ۲۴۰ تن محصول مرغوب از این مزارع برداشت گردد.

وی با اشاره به اهمیت جهانی این محصول، افزود: سیب‌زمینی پس از برنج و گندم، جایگاه سوم مصرف جهانی را دارد و به همین دلیل، توسعه کشت آن در مناطق مستعد بابل می‌تواند نقشی کلیدی در پایداری سفره‌های مردم ایفا کند.

مدیر جهاد کشاورزی بابل گفت: طبق یافته‌های علمی، این محصول به دلیل غنای پتاسیم در کاهش فشار خون مؤثر بوده و با داشتن آنتوسیانین و خواص آنتی‌اکسیدانی، نقش مهمی در پیشگیری از التهاب، ویروس‌ها و انواع سرطان دارد؛ همچنین منیزیم موجود در آن به پیشگیری از بیماری‌هایی نظیر آلزایمر و سکته مغزی کمک می‌کند.

شهیدی پور افزود: با توجه به ظرفیت‌های اقلیمی و خاکی بابل، برنامه‌های ترویجی منسجمی برای توسعه کشت سیب‌زمینی در دستور کار قرار دارد تا علاوه بر ارتقای تولید، شاهد افزایش درآمد پایدار روستاییان و جهش در اشتغال بخش کشاورزی شهرستان باشیم.