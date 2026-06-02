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رئیس شورای اسلامی شهر تهران ضمن ابراز نگرانی عمیق از وضعیت لبنان تاکید کرد: واکنشهای دیپلماتیک و بیانیهها در برابر جنایات اسرائیل کارساز نیست و پاسخ به این حملات باید از مسیر توانمندیهای نظامی و به روش خود دشمن صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز در چهارصد و دوازدهمین نشست شورا به تشریح وضعیت مردم لبنان و جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر پرداخت و اظهار داشت: لبنان به بدترین شکل ممکن تحت حمله قرار میگیرد و خانوادههای لبنانی در شرایط بسیار بدی هستند. به عقیده من صدور بیانیه، پاسخ به این جنایات نیست؛ در حالی که اسرائیل چنین حملاتی را انجام میدهد، باید به روش خودش و با موشک و نیروی نظامی پاسخ داده شود.
وی افزود: حمله به سایر مناطق لبنان هیچ تفاوتی با ضاحیه ندارد و نباید به این دلیل در مقابل این جنایت منفعل بود و سکوت کرد.
وی گفت: اسرائیل مانند «سگ هاری» است که هرچه به او میدان داده شود، بیشتر پیش میتازد.
رئیس شورا همچنین با اشاره به چهاردهم خردادماه، سالروز رحلت امام خمینی (ره) و آغاز رهبری رهبر شهید، ضمن تسلیت این مناسبت، بر اهمیت حضور در مراسم یادبود تاکید کرد و گفت: هر ساله این مراسم با حضور رهبر شهید برگزار میشد و ایشان در خصوص برنامه یک سال آینده سخنرانی و مطالبی را بیان میکردند، اما امسال قطعاً و یقیناً جای ایشان خالی است.