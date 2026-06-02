طرح آبیاری نوین بجکی در ۱۰۵ هکتار زمین های کشاورزی شهرستان فلارد استان چهارمحال و بختیاری در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فلارد گفت: این طرح تاکنون به پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد رسیده و با تکمیل و بهرهبرداری از آن، زمینه مدیریت بهینه مصرف آب، افزایش راندمان آبیاری و ارتقای تولید در واحد سطح فراهم میشود.
عبداللهی افزود: جلوگیری از هدررفت آب، مصرف بهینه منابع آبی، کاهش رشد علفهای هرز، افزایش بهرهوری و ارتقای تولید محصولات کشاورزی از مهمترین مزایای اجرای این طرح است.