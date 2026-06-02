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فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین از دستگیری سه حفار غیرمجاز در پی عملیات یگان حفاظت و عوامل انتظامی در منطقه طارمسفلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سرهنگ محمدجواد آزاد گفت: در پی دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر انجام حفاری غیرمجاز به قصد کشف اشیای تاریخی در یکی از روستاهای منطقه طارم سفلی ، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی استان قزوین افزود: پس از تأیید صحت گزارش و انجام رصدهای اطلاعاتی، تیمی متشکل از پرسنل یگان حفاظت میراثفرهنگی با همکاری عوامل انتظامی به محل مورد نظر اعزام شدند که پس از شناسایی دقیق محل و طی یک عملیات تعقیب و مراقبت، سه نفر از حفاران غیرمجاز را حین ارتکاب جرم دستگیر کردند .
وی گفت : در این عملیات، تمامی اقلام، تجهیزات و ادوات حفاری متهمان ضبط و توقیف شد و افراد دستگیر شده نیز پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم به مراجع قضایی ارجاع داده شدند.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی در پایان با تأکید بر هوشیاری دائم نیروهای یگان حفاظت در صیانت از آثار تاریخی افزود : هرگونه اقدام به حفاری غیرمجاز برای دستیابی به آثار تاریخی جرم محسوب شده و طبق قانون با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد .