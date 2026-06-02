این تحلیلگر آمریکایی با بازنشر اظهارات اخیر دونالد ترامپ، به نقد رویکرد او پرداخت و خاطرنشان کرد : اگر ترامپ در سه ماه گذشته به جای تکرار ادعای «تسلیم قریب‌الوقوع ایران»، واقع‌بینانه‌تر عمل می‌کرد، اکنون ناچار نبود در ساعت یک بامداد با انتشار پیامی مبهم، ناتوانی خود در مدیریت بحران را آشکار کند.







ران فیلیپکوفسکی معتقد است این نوع موضع‌گیری در فضای مجازی، بیش از آنکه نشان‌دهنده اقتدار باشد، گویای بن‌بست سیاسی واشنگتن در قبال تنش‌های اخیر با ایران است؛ به‌ویژه زمانی که ترامپ در پایان پست خود از مخاطبان می‌خواهد صرفاً «آرام باشند و تماشا کنند»، در حالی که شواهد میدانی از فقدان یک استراتژی منسجم حکایت دارد.



ترامپ در پست اخیر خود مدعی شده است که ایران تمایل زیادی به توافق دارد، اما همزمان دموکرات‌ها و برخی جمهوری‌خواهان را متهم کرده که با «جیرجیر کردن‌های سیاسی» مانع از پیشرفت کار او می‌شوند.ران فیلیپکوفسکی معتقد است این نوع موضع‌گیری در فضای مجازی، بیش از آنکه نشان‌دهنده اقتدار باشد، گویای بن‌بست سیاسی واشنگتن در قبال تنش‌های اخیر با ایران است؛ به‌ویژه زمانی که ترامپ در پایان پست خود از مخاطبان می‌خواهد صرفاً «آرام باشند و تماشا کنند»، در حالی که شواهد میدانی از فقدان یک استراتژی منسجم حکایت دارد.