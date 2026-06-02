معاون اول رئیس‌جمهور با حضور در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری درباره فعالیت‌های این مجموعه در زمینه توانمندسازی روستا‌ها و راهبری امور توسعه پایدار استان‌ها، گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «محمدرضا عارف» با حضور در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری درباره سیاست‌ها، فعالیت و پروژه‌های این معاونت در زمینه توانمندسازی روستا‌ها و راهبری امور توسعه پایدار استان‌ها، گفت‌و‌گو کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: «توسعه روستایی» از اول انقلاب راهبرد دولت‌ها بوده، اما سلیقه‌ای و دستگاه محور اجرا شده است.

«عبدالکریم حسین‌زاده» نیز در این دیدار، تاکید کرد: «موازی کاری و تفسیر‌های غلط فلسفی» با نام «محرومیت زدایی» مانع راهبری توسعه پایدار روستایی شده است.