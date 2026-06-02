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ساختمان جدید صندوق کارآفرینی امید میبد با حضور مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور، فرماندار میبد و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در سایت اداری این شهرستان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، احمد مقیمی رئیس صندوق کارآفرینی امید میبد گفت: ساختمان جدید این شعبه با ۱۸۰ متر زیربنا و با صرف ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان احداث شده است.دکتر محسن ضیائی مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور نیز در این مراسم با اشاره به نقش این صندوق در حمایت از مشاغل خانگی و کسبوکارهای خرد افزود: صندوق کارآفرینی امید طیف گستردهای از مشتریان را در حوزههای مختلف اقتصادی حمایت و تسهیلات لازم را به آنان اعطا میکند.
وی با بیان اینکه این صندوق با ۹ دستگاه اجرایی در تعامل است، گفت: صندوق کارآفرینی امید با توجه به رسالت خود، در بخشهای مختلف اقتصادی تسهیلاتدهی میکند و از ظرفیت منابع تلفیقی برای توسعه اشتغال بهره میبرد.
ضیائی از رشد ۱۵۰ درصدی پرداخت تسهیلات به متقاضیان در سال گذشته خبر داد و افزود: با تلفیق منابع صندوق با اعتبارات دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها، اشتغالهای بسیاری ایجاد میشود و در سال گذشته بالغ بر ۳۳ هزار فقره تسهیلات پرداخت شد تا در اشتغالزایی و تقویت اقتصاد خانوادهها و بنگاههای کوچک نقشآفرینی شود.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور در ادامه با حضور در شهرداری میبد، از قرارداد سهجانبه صندوق کارآفرینی امید، بنیاد علوی و شهرداری رونمایی کرد.
وی همچنین از یک واحد رستوران سنتی خانوادگی با ظرفیت ۳۰۰ نفر و با سرمایهگذاری بیش از ۱۰ میلیارد تومان که برای ۲۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است، بازدید کرد.