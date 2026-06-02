روستایِ موئیلِ مشگین شهر منطقه‌ای بکر و منحصر‌به‌فرد در دامنه کوه سبلان است که، آبِ گرمِ قَینَرجه با ۸۶ درجه دما و دیگر جاذبه‌های طبیعی، موئیل را به نگین درخشانِ گردشگری استان اردبیل تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل روستایِ موئیلِ مشگین شهر منطقه‌ای بکر و منحصر‌به‌فرد در دامنه کوه سبلان است که، گذشت زمان هم نتوانسته اصالت و چشم نوازیِ آن را تخریب کند.

آبِ گرمِ قَینَرجه با ۸۶ درجه دما و دیگر جاذبه‌های طبیعی، موئیل را به نگین درخشانِ گردشگری استان اردبیل تبدیل کرده است.