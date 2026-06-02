فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور، گفت: شکار گسترده پهپاد‌های تهاجمی و پیشرفته و تحمیل خسارت‌های میلیارد دلاری به توان هوایی و پهپادی دشمن، محصول هوشمندی شبکه یکپارچه پدافند هوایی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن در حالی به خسارت میلیارد دلاری از دست دادن پهپادهای MQ_۹ در جنگ تحمیلی سوم اعتراف کرده که این هواگرد با طراحی و توان ویژه برای مأموریت‌های ترکیبیِ شناسایی راهبردی، نظارت الکترواپتیک، جمع‌آوری سیگنال و حملات نقطه‌زن با تسلیحات هدایت‌شونده، ستون فقرات دکترین عملیات هوایی دشمن برای اشراف اطلاعاتی و ضربات عمیق محسوب می‌شد.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش، خاطرنشان کرد: با وجود این توانمندی ها، پدافند ایران، با سرعتِ پردازش داده‌های راداری و دیگر اقدامات و ابتکارات، محور این مأموریت‌های یک ‌طرفه را معکوس کرد و شبکه یکپارچه و هوشمند پدافند هوایی یکی از سنگین‌ترین خسارات تجهیزاتی را به توان هوایی دشمنان متجاوز در تاریخ نبردهای هوایی وارد ساخت که این موفقیت درشکار گسترده پهپادهای پیشرفته دشمن درجنگ تحمیلی سوم، باز تعریف بازدارندگی پدافند هوایی محسوب می شود.

امیر سرتیپ الهامی افزود: مقایسه ظرفیت‌های دو طرف مشخص می‌کند که اگرچه دشمن با بهره‌گیری از ناوگان انبوه هوایی و پهپادی، سعی داشت با حجم بالای آتش و تکنولوژی‌های به روز از جمله پهپادهای « MQ_۹ ریپر»، «هرمس ۹۰۰»، «اوربیتر»، «لوکاس»، «هرمس ۴۵۰» عرصه نبرد با پهپاد را به سود خود تمام کند، پاسخ متفاوت ایران با استفاده از تاکتیک‌های هوشمندانه ِ پراکندگی، فریب الکترونیکی و اصابت دقیق، اثرگذاری حملات هوایی آنها را به شدت کاهش داد و بازوی پهپادی دشمن را ضعیف کرد.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مجموعه پدافند هوایی کشور که در سخت ترین شرایط مقابله، با بذل جان خود در برابر دشمن ایستادند افزود: علاوه بر پهپادهای ریپر، سایر پهپادهای پیشرفته دشمنان از جمله «هرون»، «هرمس ۹۰۰»، «اوربیتر» و «هرمس ۴۵۰» و«لوکاس» نیز در جریان جنگ رمضان توسط غیور مردان شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشوردر ارتش و سپاه هدف قرار گرفت و منهدم شدند.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور با تقدیر از نیروهای مردمی بویژه عشایر غیور در احساس مسئولیت و همراهی با نیروهای مسلح افزود: موفقیت پدافند هوایی در رهگیری و انهدام گسترده پهپادهای پیشرفته و گران قیمت دشمن، فراتر از یک پیروزی تجهیزاتی، بازتعریف بازدارندگی در فضای هوایی است چون با اختلال در زنجیره «نظارت - شناسایی - هدف‌گیری و اصابت» که معمولا توسط پهپادها اجرا می‌شود، امکان تصمیم‌گیری لحظه‌ای دشمن بدون اشراف اطلاعاتی، عملاً ناتمام مانده است، که صد البته حفظ این دستاورد نیازمند تقویت مستمر زیرساخت‌های راداری، جنگ الکترونیک و به‌روزسازی مداوم سامانه‌ها و جنگ‌افزارهای ضدپهپادی است که در همین مدت کوتاه جنگ تا کنون، دستاوردهای مهمی در این زمینه داشته ایم اما هرگز به این داشته ها و پیشرفت ها قانع نیستیم و فارغ از آینده پس از آتش بس، همواره باید به ارتقای توان پدافندی بیندیشیم.