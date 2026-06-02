پخش زنده
امروز: -
مدیر شعب بانک کشاورزی خوزستان گفت: با تأمین ۱۰ همت اعتبار در سطح کشور، ۴۰ درصد از مطالبات کشاورزان استان حداکثر تا ۴۸ ساعت آینده واریز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جهانپور معماریان با اشاره به آغاز روند پرداخت مطالبات گندمکاران استان، اظهار داشت: با تأمین ۱۰ همت اعتبار در سطح کشور، ۴۰ درصد از مطالبات کشاورزان خوزستانی حداکثر تا ۴۸ ساعت آینده واریز میشود.
وی با اشاره به وقفه ۱۰ روزه در روند پرداختها نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، افزود: بانک کشاورزی بهعنوان بانک عامل، آمادگی کامل برای واریز وجوه را دارد و به محض انتقال منابع از سوی سازمان هدفمندسازی یارانهها، پرداختها بهصورت فوری عملیاتی میشود.
مدیر شعب بانک کشاورزی خوزستان گفت: فرآیند پرداخت وجوه تضمینی گندم حاصل همکاری مجموعهای از دستگاهها شامل وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانهها است و این بانک صرفاً مسئولیت عملیات اجرایی واریز را بر عهده دارد.
معماریان با بیان اینکه در گام اول ۴۰ درصدی مطالبات گندمکاران واریز میشود، عنوان کرد: با توجه به منابع تأمینشده، این مبلغ در قالب پرداخت علیالحساب برای کشاورزانی که گندم خود را تحویل دادهاند، واریز میشود و در گام دوم، مابقی وجوه نیز پس از تأمین اعتبار نهایی، تسویه خواهد شد.
وی ابراز امیدواری برای تحقق این واریزی تا پایان وقت اداری امروز یا حداکثر ظرف ۴۸ ساعت آینده، تأکید کرد: انتشار این خبر میتواند نویدبخش بازگشت امید به جامعه کشاورزان استان باشد و بهمحض واریز نهایی، جزئیات و آمار دقیق پرداختها به اطلاع کشاورزان خواهد رسید.