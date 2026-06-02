اختتامیه هفتمین جشنواره آوا‌ها و نوا‌های رضوی و پنجمین جشنواره نغمات دینی به میزبانی تالارفخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، دو جشنواره ملی «آوا‌ها و نوا‌های رضوی» و «نغمات دینی» که پیش‌تر به‌صورت جداگانه برنامه‌ریزی شده بود، با توجه به هم‌پوشانی موضوعی و شرایط کشور، در یک بازه زمانی مشترک در تاریخ ۱۰ تا ۱۲ خردادماه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد و امروز با معرفی سه اثر برتر به کار خود پایان داد.

۱۷ استان از جمله گلستان، ویژه جشنواره اثر ارسال کردند که آثار ۱۱ استان در مجموعه تالار فخرالدین اسعد گرگانی اجرا شد.