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مسابقه بینالمللی نقاشی کودکان با عنوان «کودکی، صلح و شادی است» در کلیه مدارس آستراخان و فراخوان شرکت در مسابقه در سراسر فدراسیون روسیه و مدارس کشورمان افتتاح شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، مراسم افتتاحیه مسابقه بینالمللی نقاشی کودکان با عنوان «کودکی، صلح و شادی است» به پیشنهاد و ابتکار سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران و با همکاری دولت استان آستراخان و همراهی وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه، همزمان با روز جهانی کودک، و با حضور مقامات دولت استان آستاراخان از جمله وزیر فرهنگ، وزیر روابط خارجی، رئیس دفتر نمایندگی وزارت خارجه روسیه در آستراخان، مدیر و اساتید و دانش آموزان هنرستان در کالج هنری آستراخان برگزار شد.
این مسابقه در دو گروه سنی ۱۲ تا ۱۵ سال و ۱۶ تا ۱۸ سال برگزار میشود. شرکت کنندگان تا تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ (۷ سپتامبر ۲۰۲۶) میتوانند آثار خود را با فرمت JPG به آدرس الکترونیکی برگزار کننده مسابقه به آدرس: astrarknonkurs@mail.ru ارسال نمایند. از برگزیدگان تقدیر به عمل خواهد آمد.
پس از استقبال از احمد حیدریان، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در آستراخان و هیئت همراه از سوی مدیر، اساتید کالج هنری و نماینده وزارت امور خارجه روسیه، مراسم با اجرای دانشآموزان مجری آغاز شد. در این بخش، ضمن معرفی مسابقه بینالمللی نقاشی «کودکی، صلح و شادی است»، به ابتکار سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در آستراخان برای برگزاری این برنامه با هدف گرامیداشت یاد کودکان قربانی جنگ تحمیلی اخیر علیه ایران اشاره شد. همچنین از استقبال دولت استان آستراخان و وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه از این ابتکار و مشارکت آنان در اجرای برنامه مشترک برای کودکان مدرسه میناب و کودکان روس قربانی حملات اوکراین سخن گفته شد. مجریان همچنین روند برگزاری مسابقه، مراحل داوری آثار و همزمانی آن با روز جهانی کودک را تشریح کردند. در ادامه، گروهی از خردسالان با اجرای برنامهای نمادین در حمایت از صلح و دوستی میان ملتها، مورد تشویق حاضران قرار گرفتند.
احمد حیدریان در سخنرانی خود با تأکید بر اهمیت موضوع این مسابقه اظهار داشت: «کودکی، زیباترین و حساسترین دوره زندگی انسان است؛ دورانی که باید سرشار از امنیت، لبخند، آموزش و آرامش باشد. با این حال، متأسفانه هنوز در نقاط مختلف جهان کودکانی قربانی خشونت و درگیریهای نظامی میشوند و فرصت تجربه این دوران ارزشمند از آنان گرفته میشود.»
وی افزود: پیام اصلی این مسابقه، دفاع از حق کودکان برای زندگی در صلح، امنیت و شادی است و هنر میتواند زبان مشترک ملتها برای ترویج ارزشهای انسانی و مقابله با خشونت و جنگ باشد.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در آستراخان با اشاره به جانباختن کودکان بیگناه در درگیریها و حملات نظامی، از جمله کودکان شهید میناب و همچنین کودکان روسی که در جریان جنگ اوکراین جان خود را از دست دادهاند، تأکید کرد که این وقایع تلخ ضرورت تلاش بیشتر جامعه جهانی برای حفظ صلح و حمایت از کودکان را یادآور میشود.
وی افزود: «هنر، بهویژه نقاشی، زبان مشترک ملتهاست و کودکان میتوانند از طریق هنر، جهانی سرشار از دوستی، آرامش و همزیستی را به تصویر بکشند؛ جهانی که در آن صلح و شادی جایگزین خشونت و جنگ شده باشد.»
ایشان همچنین اعلام کرد که سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران این ابتکار فرهنگی را به مراجع ذیربط در کشور منعکس خواهد کرد تا زمینه مشارکت دانشآموزان ایرانی، بهویژه در استانهای گیلان و مازندران، در این مسابقه فراهم شود.
پس از سخنان سرکنسول کشورمان، وزیر فرهنگ استان آستراخان و رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه در آستراخان نیز در خصوص اهمیت نقش فرهنگ و هنر در تقویت دوستی میان ملتها و حمایت از کودکان به ایراد سخنرانی پرداختند.
در ادامه مراسم، احمد حیدریان در گفتوگو با شبکه تلویزیونی «آستراخان ۲۴» این مسابقه را ابتکاری ارزشمند و کمنظیر توصیف کرد و اظهار داشت: «در قرن بیست و یکم هیچ کودکی نباید قربانی حملات نظامی و خشونت شود. متأسفانه در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، تعداد زیادی از کودکان ایرانی به شهادت رسیدند. این موضوع را با دوستان خود در آستراخان مطرح کردیم تا بتوانیم در قالب یک برنامه مشترک فرهنگی، پیام صلح و حمایت از کودکان را به جامعه منتقل کنیم.»
وی افزود: «در این مسابقه کودکان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه حضور خواهند داشت و امیدواریم این رویداد فرهنگی با استقبال گسترده مواجه شود.»
پس از پایان مراسم، رئیس و مدیران کالج هنری آستراخان بخشهای مختلف این مرکز آموزشی و هنری را به سرکنسول جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه معرفی کردند و توضیحاتی درباره فعالیتها، رشتههای آموزشی و ظرفیتهای هنری این مجموعه ارائه دادند.