به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نمایشگاه «هزار میدان، هزار بازار» که با همکاری میراث فرهنگی برگزار می‌شود و مورد استقبال مردم قرار گرفته است، به طوریکه در شب نخست فعالیت خود را با ۲۵ غرفه شروع کرد و طبق برنامه‌ریزی مسئولان، تعداد غرفه‌ها در شب‌های آینده به ۵۰ مورد افزایش خواهد یافت.

سلطانی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بافق، با اشاره به اجرای سراسری این طرح توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هدف از آن را پشتیبانی از مشاغل خرد و خانگی و فراهم کردن فرصت عرضه مستقیم محصولات عنوان کرد.

وی افزود: یکی از مزایای این طرح، کاهش هزینه‌های معمولِ حضور در نمایشگاه‌ها است که منجر به رونق فعالیت‌های این بخش می‌شود.

رئیس اداره کار بافق با تأکید بر حمایت از فعالان دارای مجوز، گفت: هدف تقویت کسب‌وکار‌های خرد و توسعه کارگاه‌های کوچک است تا این مجموعه‌ها با گسترش فعالیت‌هایشان، وابستگی اقتصادی را کاهش دهند.

وی افزود: غرفه‌های این نمایشگاه عمدتاً به تولیدکنندگان صنایع دستی، عروسک‌سازان و افرادی اختصاص دارد که در منزل یا کارگاه‌های کوچک با تعداد محدودی نیرو فعالیت می‌کنند تا توانمندی‌هایشان به‌طور مستقیم در معرض دید عموم قرار گیرد.

شیخی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد هم از افزایش قابل توجه بودجه‌های اختصاص‌یافته به مشاغل خانگی خبر داد و گفت: اعتبارات این بخش، از ۱۷۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۲۷۱ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده و برای سال ۱۴۰۵ نیز هدف‌گذاری ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومانی صورت گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه مشاغل خانگی از اولویت‌های اصلی دولت برای توسعه اشتغال و تقویت بنیان خانواده است، طرح «هزار میدان، هزار بازار» را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اشتغال‌زایی وزارت مربوط دانست.

شیخی هدف اصلی این برنامه را ایجاد بستر مناسب برای ورود زنان خانه‌دار به عرصه اشتغال عنوان کرد و خاطرنشان کرد: این مشاغل به دلیل انعطاف‌پذیری در ساعات کاری، کاهش هزینه‌های جانبی و امکان مشارکت اعضای خانواده، ظرفیت بالایی برای اشتغال‌زایی دارند.

وی همچنین بیان داشت: در سال گذشته، حدود ۸۰ درصد از تسهیلات مشاغل خانگی به زنان اختصاص داده شده که این رقم از میانگین جهانی (۵۷ درصد) بالاتر است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت: صدور مجوز‌های مشاغل خانگی علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم، نقش موثری در رونق اقتصادی خانواده‌ها داشته است.

شیخی در پایان با تأکید بر توسعه این بخش در تمامی شهرستان‌های استان یزد، اظهار داشت: مشاغل خانگی پیوند نزدیکی با فرهنگ، آداب و رسوم و صنایع دستی مناطق دارد؛ لذا در کنار حفظ این ظرفیت‌ها، توسعه کسب‌وکار‌های نوین در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی نیز در دستور کار است تا از این طریق، پیوندی میان سنت و مدرنیته برقرار شده، مشاغل بومی احیا گردند و فرصت‌های شغلی جدیدی برای خانواده‌ها در سراسر استان یزد فراهم شود.