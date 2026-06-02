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بیش از ۵۰ کیلومتر شبکه فرسوده برق سال گذشته در شهرستان سرایان، اصلاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر اداره توزیع برق سرایان در نشست خبری گفت: در یک سال گذشته بیش از ۵۰ کیلومتر از شبکههای سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل شده و برای اجرای طرحهای برق رسانی و اصلاح شبکه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
نیازمند افزود: عملیات اصلاح شبکه در شهر سرایان و تعدادی از روستاهای این شهرستان در حال اجراست و امسال و سال آینده بخش عمده شبکههای فرسوده نوسازی شود.
وی گفت: شهرستان سرایان با برخورداری از ۱۶۱ کیلومتر شبکه فشار متوسط، بیش از ۸۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف، بیش از ۱۰۰ پست هوایی و حدود ۱۸ هزار مشترک برق، از کمترین میزان خاموشی در خراسان جنوبی برخوردار است.
مدیر اداره توزیع برق سرایان افزود: عبور موفق از پیک مصرف تابستان تنها با همراهی و صرفهجویی مردم امکانپذیر است و برخورد با مصارف غیرمتعارف و بدمصرفیها در بخشهای مختلف از جمله روشناییهای غیرضروری، تابلوهای تبلیغاتی و نماهای ساختمانی در دستور کار قرار دارد.
نیازمند از هوشمندسازی کنترل مصرف ادارات خبر داد و گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت نیرو، مصرف برق ادارات در ساعات اداری ۲۰ درصد و پس از پایان ساعت کاری ۶۵ درصد کاهش یافته و به صورت هوشمند کنترل میشود.
وی همچنین با اشاره به همکاری بخش کشاورزی در مدیریت مصرف برق افزود: چاههای کشاورزی در سه روز هفته و در ساعات مشخص مشمول محدودیت مصرف هستند و تاکنون ۱۸ نیروگاه خورشیدی ویژه چاههای کشاورزی در شهرستان سرایان به بهرهبرداری رسیده است.
رئیس اداره برق سرایان با اشاره به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: تاکنون ۲۱۵ نیروگاه خورشیدی کوچکمقیاس در این شهرستان در مراحل مختلف اجرا و بهره برداری قرار گرفته و دو نیروگاه خورشیدی ۱۰ تا ۱۵ مگاواتی نیز توسط سرمایهگذاران بخش خصوصی در دست احداث است.
نیازمند همچنین از تأمین کامل زیرساخت برق طرحهای نهضت ملی مسکن در شهرستان سرایان خبر داد و گفت: در حال حاضر هیچ متقاضی واجد شرایطی در حوزه مسکن ملی به دلیل نبود زیرساخت برق در انتظار دریافت انشعاب نیست.