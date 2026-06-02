با حضور رئیس سازمان بسیج سازندگی، یک‌هزار و یکصد و بیست و هفت طرح عمرانی و محرومیت‌زدایی در استان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، ازجمله این طرح‌ها، ۲۶ طرح "آبخیز تا جالیز" بود که متمرکز در حریم رودخانه انجیرآب گرکان افتتاح شد.

این طرح‌ها؛ سیل‌بند، سرشاخه‌گیر، لایروبی، بوته‌کاری، درخت‌کاری و احیای قنات را شامل می‌شود.

برای اجرای این طرح‌ها با مشارکت منابع‌طبیعی و آبخیزداری و جهادکشاورزی درمجموع، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شد.

همچنین ۱۱۰۱ طرح عمرانی و محرومیت‌زدایی استان شامل آسفالت راه روستایی و بین‌مزارع، تعمیر و مرمت مدرسه، مسجد، خانه بهداشت، خانه محروم و کانال‌های کشاورزی با بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه، متمرکز در روستای شموشک سفلی به بهره‌برداری رسید.