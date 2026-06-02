به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، نشست تخصصی «حکمرانی انرژی؛ نگاهی نو به نقش شرکت‌های کارور در مدیریت تقاضا و بهینه سازی مصرف» در چارچوب جنبش ملی بهره‌وری با مشارکت استان ها، در سالن اجتماعات شرکت گاز خراسان شمالی برگزار شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی، در این نشست با تأکید بر اهمیت بهره‌وری در تحقق اهداف توسعه‌ای کشور اظهار کرد: بهره‌وری به این معناست که با استفاده بهینه از امکانات، ظرفیت‌ها و منابع موجود، بتوان بازدهی و نتایج را افزایش داد.

حسن نادری با اشاره به جایگاه بهره‌وری در برنامه هفتم پیشرفت افزود: برنامه هفتم توسعه، ارتقای بهره‌وری را به عنوان یکی از محور‌های اصلی رشد اقتصادی مورد توجه قرار داده است.

نادری با بیان اینکه در این سند توجه ویژه‌ای به حوزه انرژی شده است، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین بخش‌های مورد توجه، حوزه گاز است که می‌توان از طریق فرهنگ‌سازی، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف، گام‌های مؤثری در کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری برداشت.

نادری نقش شرکت‌های کارور را در تحقق اهداف بهره‌وری انرژی مهم ارزیابی کرد و گفت: دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده در حوزه مدیریت مصرف و بهینه‌سازی انرژی، بدون مشارکت فعال شرکت‌های کارور امکان‌پذیر نیست.