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مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران، از تلاش برای ثبت ملی پنج اثر ناملموس در خطر فراموشی روستای هدف گردشگری شانهتراش تنکابن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ حسین ایزدی با اشاره به شناسایی ببش از ۲۰ اثر ناملموس با قابلیت ثبت در لیست آثار ملی کشور در روستای شانهتراش گفت: پنج اثر ناملموس در خطر فراموشی این روستا ثبت ملی میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران، افزود: این پنج اثر ناملموس موضوعاتی، چون هنرهای سنتی، آیینها، غذاهای بومی و فرهنگ دامداری را شامل میشود.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ و صیانت از میراث ناملموس روستاهای تاریخی استان مازندران گفت : روستای شانهتراش بهعنوان یکی از کانونهای مهم فرهنگی و تاریخی شهرستان تنکابن، از ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه میراث ناملموس برخوردار است که بخشی از آنها در معرض فراموشی قرار دارند.
ایزدی افزود : پروندههای ثبتی این آثار پس از مستندسازی، پژوهشهای میدانی و گردآوری اطلاعات بومی، برای طرح در شورای ثبت میراث ناملموس کشور آماده شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران گفت : ثبت ملی این آثار علاوه بر حفاظت از دانشها و سنتهای بومی، زمینه معرفی بهتر ظرفیتهای فرهنگی روستای شانهتراش و توسعه گردشگری فرهنگی منطقه را فراهم میکند.
وی با اشاره به مشارکت اهالی روستا در فرآیند شناسایی و ثبت این آثار افزود: حفظ میراث ناملموس بدون همراهی جوامع محلی امکانپذیر نیست و تلاش میکنیم با جلب مشارکت مردم، این میراث ارزشمند را به نسلهای آینده منتقل کنیم.
ایزدی همچنین با توجه به قرار گرفتن روستای شانه تراش در فرآیند آمادهسازی برای رقابتهای بینالمللی، گفت : ثبت و احیای میراث ناملموس این روستا ، نقش مهمی در معرفی هویت فرهنگی و تاریخی منطقه در سطح ملی و جهانی خواهد داشت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران افزود: مستندسازی دانش بومی، آیینهای محلی و مهارتهای سنتی، علاوه بر حفظ اصالت فرهنگی روستا، میتواند زمینهساز توسعه پایدار گردشگری و افزایش مشارکت جامعه محلی در برنامههای فرهنگی و اقتصادی شود.
روستای شانه تراش تنکابن با برخورداری از ویژگی های منحصر به فرد ، یکی از برترین گزینه های ایران برای معرفی به سازمان جهانی گردشگری است.