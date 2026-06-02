پخش زنده
امروز: -
روابط عمومی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه از شهادت سروان پاسدار میلاد محمدی در حین مأموریت خنثیسازی مهمات دوران جنگ تحمیلی سوم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، روابط عمومی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) کرمانشاه از شهادت یکی از نیروهای فداکار لشکر ۲۹ حضرت نبی اکرم (ص) خبر داد.
سروان پاسدار میلاد محمدی از نیروهای خدوم و جانبرکف لشکر ۲۹ حضرت نبی اکرم (ص)، حین انجام مأموریت به فیض شهادت نائل آمد.
وی حین انجام عملیات خنثیسازی مهمات عملنکرده بر جای مانده از جنگ تحمیلی سوم آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی به درجه رفیع شهادت رسید.
مراسم تشییع و تدفین این شهید والامقام امروز (سهشنبه) در شهرستان سنقر و کلیایی برگزار خواهد شد.