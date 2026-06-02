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دومین جلسه سیاستگذاری و برنامهریزی چهارمین دوره بازیهای المپیک تابستانی جوانان (۲۰۲۶ – داکار) با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین نشست سیاستگذاری و برنامهریزی چهارمین دوره بازیهای المپیک تابستانی جوانان، سهشنبه ۱۲ خرداد ماه به ریاست وزیر ورزش و جوانان و با حضور معاونان و مشاوران وزارتخانه و روسای فدراسیونهای اعزامی به این رقابتها تشکیل شد.
چهارمین دوره بازیهای المپیک تابستانی جوانان از ۹ تا ۲۲ آبان ماه سال جاری به میزبانی سنگال و در شهر داکار، پایتخت این کشور برگزار خواهد شد.
طبق اعلام کمیته برگزاری مسابقات، قرار است ۲۷۰۰ ورزشکار (۱۳۵۰ دختر و ۱۳۵۰ پسر) در ۱۵۳ رشته (۷۳ پسران، ۷۳ دختران و هفت میکس) در این بازیها به میدان بروند.
این برای نخستین بار است که کمیته بینالمللی المپیک (IOC) بازیهای المپیک جوانان را با برابری کامل جنسیتی برگزار میکند و تعداد ورزشکاران دختر و پسر و رشتههای برگزاری یکسان است.
رویکرد IOC بهعنوان بالاترین نهاد اجرایی ورزش دنیا درباره المپیک جوانان این بود که المپینهای حاضر در این آوردگاه را از طریق کسب سهمیه در رقابتهای انتخابی، گزینش میکرد.
برای این دوره، اما کمیته بینالمللی درصدد آن است که با نگاه توسعهمحور المپیک چهارم جوانان را برگزار کند. به این صورت که به جای حضور در مسابقات گزینشی، به تناسب پتانسیل هر کشور، مستقیماً به آن کشور سهمیه (هر ایونت یک سهمیه) اعطا کرده است.
بر این اساس و با توجه به شرایط موجود، ترکیب کاروان ورزشی جوانان ایران تاکنون با حضور ۲۷ ورزشکار در ۱۲ رشته مشخص شده است.
فوتسال دختران، کشتی ساحلی، والیبال ساحلی، تکواندو، بدمینتون، بوکس، تنیس روی میز، دوومیدانی (دو هزار متر با مانع)، دوچرخهسواری (تایم تریل انفرادی و ریس جاده)، ورزشهای سهگانه، شنا (۲۰۰ متر) و ووشو (تالو) رشتههایی هستند که این کاروان در آنها نماینده خواهد داشت؛ کاروانی که با ۱۳ دختر و ۱۴ پسر بازتابی از رویکرد جدید IOC در توسعه مشارکت و برابری فرصتهاست.
فهرست اولیه کاروان شرکتکننده در بازیهای داکار ۱۵ تیرماه مشخص میشود و لیست نهایی شهریورماه اعلام خواهد شد.
با توجه به این نکات نشست سیاستگذاری و برنامهریزی چهارمین دوره بازیهای المپیک تابستانی جوانان در حالی برگزار شد که روسای فدراسیونهای شرکتکننده در این رقابتها به تفکیک شرح حالی از وضعیت نمایندههای خود ارائه و در عین حال دغدغههای موجود را نیز مطرح کردند.
وزیر ورزش و جوانان نیز در پایان این جلسه به کادر سرپرستی تأکید کرد که پیش از شروع بازیها، حتماً بازدیدی از محل برگزاری رقابتها داشته باشند. دنیامالی در این مورد گفت: با توجه به اینکه سنگال کشوری است که سابقهای در میزبانی رویدادهای ورزشی ندارد، باید سعی کنیم ملیپوشان کشورمان را در امنیت کامل و شرایط مناسب در این مسابقات شرکت بدهیم. با توجه به این موضوع کادر سرپرستی حتماً باید پیش از شروع بازیها، بازدیدی از محل رقابتها داشته باشند.
دنیامالی به اهمیت حضور رشتههای تیمی فوتسال و والیبال اشاره کرد و افزود: نتایج فوتسال دختران و والیبال ساحلی پسران برای ما و مردم خیلی مهم است. باید بتوانیم از این فرصت باقیمانده بهترین استفاده را کنیم تا منجر به مدالآوری این تیمها شود. اثرات مثبت کسب مدال رشتههای تیمی در جامعه به مراتب خیلی اثرگذارتر از افتخارآفرینی در رشتههای انفرادی است.
وی همچنین به موضوع پخش تلویزیونی بازیهای داکار پرداخت و تأکید کرد که مسابقات باید از شبکههای ملی به صورت زنده پخش شود.
ورزش ایران در ادوار گذشته بازیهای المپیک جوانان به این نتایج دست یافته است:
اولین دوره -۲۰۱۰ سنگاپور: ۵۲ ورزشکار، کسب دو مدال طلا، دو نقره و یک برنز (جایگاه بیستوششم)
دومین دوره - ۲۰۱۴ چین: ۱۶ ورزشکار، کسب سه مدال طلا و سه برنز (جایگاه بیست وچهارم)
سومین دوره - ۲۰۱۸ آرژانتین: ۴۹ ورزشکار، هفت مدال طلا، سه نقره و چهار برنز (جایگاه هفتم)
ایران در این دوره با ۱۷ پله صعود در رده مدالآوری به نتیجه قابل قبولی دست یافت یافت و بالاتر از آمریکا قرار گرفت.
کمیته ملی المپیک نام کاروان ورزش المپیک جوانان اعزامی به بازیهای ۲۰۲۶ داکار را به نام شهید مفقودالاثر مدرسه میناب، ماکان نصیری نامگذاری شده است.
با احتساب این جلسه، تعداد نشستهای تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیونهای ورزشی به عدد ۱۳۱ رسید.