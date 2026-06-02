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سینمای جهان مدافع میناب

چتر سینمای ایران در بازار کن با یاد شهدای میناب گسترده شد. سینماگران جهان در این جشنواره برای تولید اثر درباره میناب اعلام آمادگی کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۲- ۱۲:۲۰
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برچسب ها: جشنواره کن ، میناب ، جنگ رمضان
 