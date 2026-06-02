پخش زنده
امروز: -
مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان گفت: آمار مرگهای ناشی از برق گرفتگی در استان در سال ۱۴۰۴، ۳۸.۵ درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید فرزاد حسینی اظهار کرد: بر اساس آمار ثبتشده در اداره کل پزشکی قانونی خوزستان، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۵۱ نفر بر اثر برقگرفتگی در استان جان خود را از دست دادهاند که از مجموع این افراد، ۴۴ نفر مرد و ۷ نفر زن بودهاند.
وی با اشاره به آمار مدت مشابه سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۸۳ نفر بر اثر برقگرفتگی فوت کردند که ۷۳ نفر مرد و ۱۰ نفر زن بودند.
حسینی بیان داشت: مقایسه آمار دو سال نشان میدهد تعداد فوتیهای ناشی از برقگرفتگی در خوزستان طی سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۸.۵۵ درصد کاهش یافته است.
مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از تجهیزات و تأسیسات برقی تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر شهروندان و دستگاههای مسئول به اصول ایمنی برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه شد.