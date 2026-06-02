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در دیدار سرکنسول جمهوری اسلامی ایران با معاون رئیس دولت استان آستراخان اعلام شد: حجم تجارت آستاراخان با ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از مسکو، احمد حیدریان، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در آستراخان روسیه، با والینسکی، معاون رئیس دولت استان آستراخان، دیدار کرد و درباره توسعه همکاریهای اقتصادی و بهویژه رفع موانع موجود در حوزه کشتیرانی و حملونقل دریایی گفتوگو کرد.
در این دیدار، والینسکی ضمن قدردانی از حضور احمد حیدریان، از رشد روابط تجاری میان آستراخان و ایران خبر داد و اعلام کرد بیش از ۹۹ درصد بار صادراتی استان آستراخان به مقصد ایران ارسال میشود و حجم تجارت نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.
وی همچنین از اقدامات در حال انجام برای تقویت ناوگان یخشکنها و بهبود خدمات پایلوت در کانال ولگا خبر داد.
وی با اشاره به وضعیت یکی از کشتیهای آستراخانی نیز خواستار تسریع در حلوفصل موضوع از طریق همکاری طرفین شد.
احمد حیدریان در این دیدار با تأکید ویژه بر مشکلات موجود در مسیر تردد کشتیها در کانال ولگا، موضوع را یکی از نگرانیهای جدی شرکتهای ایرانی فعال در حوزه حملونقل دریایی از جمله خزر شیپینگ عنوان کرد.
وی با اشاره به گزارشهای دریافتی از فعالان اقتصادی ایرانی، خواستار رسیدگی فوری به تأخیرها، محدودیتها و نحوه مدیریت عبور کشتیها در این مسیر شد.
سرکنسول کشورمان همچنین با اشاره به توقف و معطلی دهها فروند کشتی ایرانی و روسی در کانال، بر ضرورت رفع موانع عملیاتی و جلوگیری از ایجاد نابرابری در خدماترسانی تأکید کرد و خواستار تسهیل هرچه سریعتر روند عبور و مرور کشتیها شد.
احمد حیدریان در ادامه با اشاره به نقش مهم بندر آستراخان در زنجیره تأمین کالا میان ایران و روسیه، بر لزوم ارتقای زیرساختهای بندری و بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای موجود برای افزایش سرعت تخلیه و بارگیری تأکید کرد.
وی همچنین موضوع لنگرگاههای ۶ و ۷ و ضرورت عملیاتی شدن آنها برای تسهیل فعالیت کشتیهای ایرانی را مطرح کرد و خواستار پیگیری جدی این موضوع در سطح مسئولان فدرال شد.
در ادامه این دیدار، موضوع راهاندازی پرواز مستقیم میان آستراخان و استانهای شمالی ایران و همچنین گسترش همکاریهای اقتصادی و نمایشگاهی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
والینسکی ضمن استقبال از توسعه همکاریها، از پیگیری موضوع لنگرگاه شماره ۶ در سطح وزارت حملونقل فدراسیون روسیه خبر داد و اعلام کرد اقدامات لازم برای بهبود شرایط ناوبری در کانال ولگا با توجه به شرایط فصلی و فنی در حال انجام است.
در پایان، طرفین بر تداوم رایزنیها برای حل مشکلات عملیاتی در حوزه کشتیرانی و تقویت زیرساختهای حملونقل دریایی میان ایران و استان آستراخان تأکید کردند.