پاکستان در نشست اضطراری شورای امنیت، ضمن ابراز نگرانی از اوضاع لبنان، خواستار واکنش فوری و مؤثر جامعه جهانی برای مهار بحران انسانی و اجرای فوری آتش‌بس شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «اکسپرس نیوز»؛ «عاصم افتخار احمد» نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد در سخنانی در این نشست تاکید کرد: وضعیت جاری در لبنان دیگر صرفاً یک بحران منطقه‌ای نیست بلکه به یک بحران جدی انسانی تبدیل شده است.

وی گفت: با وجود اعلام آتش بس، نه تنها بهبودی در وضعیت میدانی مشاهده نمی‌شود، بلکه شرایط همچنان در حال وخیم‌تر شدن است.

نماینده پاکستان همچنین نسبت به حملات نظامی اسرائیل و نفوذ به مناطق لبنان ابراز نگرانی کرد و هشدار داد: این اقدامات علاوه بر آسیب رساندن به غیرنظامیان، ثبات و توازن کل منطقه را نیز تهدید می‌کند.

عاصم افتخار احمد تصریح کرد: میلیون‌ها نفر در نتیجه درگیری‌ها مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند و وضعیت خدمات و زیرساخت‌های اساسی نیز به شدت بحرانی است.

وی حمله به کادر درمانی، امدادگران و تأسیسات غیرنظامی را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حقوق بشردوستانه دانست.

نماینده پاکستان از جامعه جهانی خواست در برابر این تحولات واکنشی فوری، جدی و عملی نشان دهد.

نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل متحد همچنین نسبت به آسیب وارد شده به میراث تاریخی و فرهنگی لبنان ابراز تأسف کرد و گفت: ادامه این روند، منطقه را به سمت بی ثباتی بیشتر سوق می‌دهد.

عاصم افتخار احمد در ادامه بر حمایت کامل پاکستان از حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی لبنان تاکید کرد و افزود: اسلام‌آباد از هرگونه تلاش برای برقراری صلح و کاهش تنش‌ها حمایت می‌کند.

وی همچنین خواستار اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت شد و تأکید کرد: تمامی طرف‌ها باید به توافق‌های آتش‌بس پایبند باشند.

نماینده پاکستان در پایان سخنان خود از جامعه جهانی خواست فراتر از صدور بیانیه‌ها حرکت کرده و با اقدامات عملی مانع تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و زمینه ساز برقراری صلح پایدار در منطقه شود.