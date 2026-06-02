به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، آیین پایانی جشنواره رسانه‌ای روایت مقاومت با معرفی نفرات برتر در بخش‌های مختلف خبری و عکس، با محور مقاومت و ایثار مردم ایران در جنگ تحمیلی سوم (رمضان)، برگزار شد.

راضیه حمید، سیما نفر و نسترن ریاحی از خبرگزاری صدا و سیمای آبادان موفق شدند در این جشنواره سه عنوان برتر را از آن خود کنند. این آثار از میان یک هزار و ۱۱۶ اثر راه یافته به جشنواره در جمع برترین ها شناخته شدند.

راضیه حمید با عنوان گزارش خرمشهر تا خرمشهر به پیشرفت فناوری کشورمان و موشک خرمشهر پرداخته است.

سیما نفر در گزارش خود داستان معلمی را روایت کرده است که در تجمعات شبانه برای دانش آموزان کلاس درس برگزار می کرد.

و نسترن ریاحی در گزارش از آبادان تا میناب به مظلومیت دانش آموزان آبادانی و پیوند آن با دانش آموزان مینابی پرداخته است.

در بخش گزارش خبری محمد زمانی‌راد از خبرگزاری ایرنا رتبه برتر را کسب کرد و فرشاد صفرزاده و زینب فرحانی به ترتیب برگزیدگان دوم و سوم معرفی شدند.

همچنین در این بخش، عاطفه جوادی، خاطره غفاری و پارسا شاکری (خبرگزاری ایرنا)، مریم صاحب‌محمدی، نسیبه کردی، میلاد منصوری و سمیه غافلی شایسته تقدیر شناخته شدند.

در بخش مصاحبه، سیده مریم علوی‌محمدی شایسته تقدیر اعلام شد.

در بخش عکس، علی معرف، بهمن گلبانگی، رضا قائدی، عباس قاسم‌پور اهوازی، محمدمحمد علیپور، محمد آهنگر، مبینا عبدانی، فرید حمودی و وهاب کروشاوی شایسته تقدیر شناخته شدند.

در بخش ویدئوی کوتاه، مهران نیک‌اندیش، سعید بابادی و راضیه حمید به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را از آن خود کردند. همچنین در این بخش، سعید ویسی شیخ‌رباط، زینب اهوازی، سیما نفر، فاطمه شفیع قصاب، زینب خیامی‌راد و نسترن ریاحی شایسته تقدیر معرفی شدند.

در بخش فیلم مستند کوتاه، هدایت عباسی‌لرکی شایسته تقدیر شد.

در بخش تیتر، فاطمه طاهری رتبه برتر را کسب کرد و امید زمانی و آذین بهرامی به ترتیب برگزیدگان دوم و سوم شدند.

همچنین الهیار خدری میرقائد، محمدتقی اورکی، مرتضی آژند، مریم مقدمی‌اصل و پروا آقاخانی شایسته تقدیر شناخته شدند.

حسین دلیر رتبه برتر بخش یادداشت را از آن خود کرد و عارف شریفی‌صرخه و یاسمن باعثی به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را کسب کردند.

فاطمه پورمهدی، فاطمه کاویان، حبیب بهرامی، محمد مالی، غلامرضا فروغی‌نیا، عارف دورقی و محمد دورقی شایسته تقدیر در این بخش معرفی شدند.

در بخش پوستر گرافیکی و اینفوگرافی، آرژین آژده، آذین بهرامی، مریم عبدالخانی، مهدی ساکی و عزت‌الله رضایی و در بخش پادکست، سمیر آل‌کثیر، جمشید زلقی و سهیلا باقری شریف‌آبادی شایسته تقدیر معرفی شدند.

این جشنواره به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر قهرمان برگزار شد.