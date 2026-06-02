انعقاد سه قرارداد برای روکش آسفالت محورهای اصلی شهرستان ازنا
فرماندار ازنا در بازدید از طرح روکش، آسفالت محورهای اصلی شهرستان از انعقاد سه قرارداد به مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای ترمیم و روکش آسفالت گرم در محورهای اصلی شهرستان ازنا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرماندار ازنا گفت: اداره کل و اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان ازنا با هدف رضایتمندی مندی همشهریان و کاربران جادهای در محورهای برون شهری ازنا در سال گذشته و سال جاری سه قرارداد روکش آسفالت گرم در حوزه نگهداری راه به مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال منعقد کرد.
علی اکبر جاهد افزود: این طرح با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در محورهای اصلی در حال انجام است و هم اکنون نیز روکش آسفالت گرم در محور ازنا-دورود در محدوده زرنان در حال انجام است
جاهد افزود: همچنین تاکنون خرابی آسفالت در محورهای دورود- ازنا و ازنا- الیگودرز و بالعکس ترمیم شده و امیدواریم تا پایان سال جاری نیز همه خرابیهای آسفالت در محورهای اصلی شهرستان ازنا ترمیم شوند.
وی یادآور شد: اداره کل و اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان ازنا همچنین قرارداد ۱۵ کیلومتر روکش آسفالت برای ترمیم و بهسازی روکش آسفالت راههای روستایی در سال جاری را منعقد کرده است.