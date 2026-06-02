معدوم سازی مرغهای تاریخ مصرف گذشته در یاسوج
رئیس اداره دامپزشکی بویراحمد از معدومسازی ۱۵۰ کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته در این شهرستان خبر داد. ️
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ابراهیم توکل گفت: برای صیانت از سلامت عمومی جامعه و نظارت مستمر بر عرضه فرآوردههای خام دامی، کارشناسان دامپزشکی در بازدید و بازرسی از مراکز عرضه مواد غذایی در سطح شهر یاسوج، ۱۵۰ کیلوگرم مرغ کشتار روز، قطعات مرغ و آلایشات مرغ تاریخمصرفگذشته و غیرقابل مصرف را شناسایی و ضبط کردند. ️
وی تاکید کرد: پس از بررسی های بهداشتی و احراز غیرقابل مصرف بودن فرآوردههای یاد شده از چرخه مصرف خارج و مطابق ضوابط و دستورالعملهای بهداشتی معدوم شد.
️رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد با تأکید بر اینکه نظارتهای بهداشتی بهصورت مستمر و بدون وقفه ادامه دارد، اضافه کرد: با هرگونه عرضه، نگهداری و فروش فرآوردههای خام دامی فاسد، تاریخمصرفگذشته و غیربهداشتی برخورد قانونی خواهد شد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را به سامانه ۱۵۱۲ دامپزشکی گزارش دهند. ️