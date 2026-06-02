مراسم سی و هفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و گرامیداشت یاد رهبر شهید، حضرت امام خامنه‌ای (قدس) در روستای خیارج از توابع شهرستان بوئین‌زهرا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی میزبان این مراسم، پیروزی انقلاب اسلامی را بزرگترین دستاورد امام خمینی (ره) و الهام‌بخش دیگر کشور‌ها و ملت‌ها برشمرد.

حجت‌الاسلام قدرت‌الله علیخانی همچنین با تاکید بر ضرورت کار جهادی در استان، از مدیران خواست با بررسی دقیق و میدانی شرایط، پیگیر رفع موانع و عقب‌افتادگی‌های استان باشند.

نماینده ولی فقیه در استان هم گفت: اتحاد، ضرورت امروز جامعه ماست که همواره مورد تاکید امامین انقلاب اسلامی بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین حسین مظفری افزود: به تاسی از رهبر شهید انقلاب، حضرت امام خامنه‌ای (قدس)، در این اتحاد مقدس، نباید اجازه دهیم اختلافات اثرگذار شود؛ بلکه دست در دست هم، در برابر این دشمنان خونخوار مقاومت کرده و به پیروزی نهایی خواهیم رسید.

استاندار قزوین نیز جنگ اقتصادی را از ابعاد مهم جنگ کنونی با رژیم امریکایی- صهیونیستی دانست و گفت: بخشی از تورم امروز، ناشی از وقوع جنگ است.

محمد نوذری افزود: مدیران استان تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا کمبودی در بازار و خللی در اشتغال و معیشت مردم ایجاد نشود.