به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در نشست با جانشین فرمانده و معاون هماهنگ کننده سپاه الغدیر استان یزد بر ضرورت بیان واقعیت‌ها با مردم، گفت‌وگوی مسئولان با مردم جامعه تاکید کرد و آن را پیش‌شرط افزایش همراهی عمومی و عبور کم‌هزینه‌تر از شرایط دشوار دانست.

دهقانی زاده در این نشست، ضمن قدردانی از مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسداری از مرز و بوم کشور در جریان جنگ اخیر، بر اهمیت «اعتماد عمومی» به‌عنوان یک سرمایه راهبردی برای مدیریت بحران‌ها و استمرار کارآمدی نظام تصمیم‌گیری و اجرا تأکید کرد.

دهقانی‌زاده با بیان اینکه باید واقعیت‌ها را با مردم در میان گذاشت، اظهار داشت: مردم امروز همان‌گونه که در میدان مقاومت و پاسداری از کشور پشت نظام ایستاده‌اند، باید با واقعیت‌های اقتصادی و تبعات ناشی از جنگ روبه‌رو شوند.

وی تاکید کرد: این مهم با گفتمان مسئولان با مردم ممکن است و نتیجه آن، افزایش همراهی مردم در این شرایط سخت خواهد بود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در ادامه، با اشاره به ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی ملت ایران افزود: ایران مردمانی نجیب و با غیرت دارد؛ مردمی که همواره در دفاع از کشور، آیین و دین خود از هیچ چیز فروگذار نکرده‌اند. باید صدای آنان را شنید و برای رفع مشکلات و مسائل مردم با همت مضاعف اقدام کرد.

دهقانی‌زاده با تبیین رویکرد‌های توسعه‌ای و مدیریتی سازمان در شرایط ویژه، خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان محور راهبری برنامه و بودجه، هماهنگی بین‌دستگاهی، پایش و ارزیابی عملکرد و پشتیبانی سیاستی، وظیفه دارد با اتکا به داده‌های دقیق و تحلیل‌های واقع‌گرایانه، زمینه تصمیم‌گیری مؤثر و اقدام هماهنگ دستگاه‌ها را فراهم کند؛ تصمیم‌هایی که در نهایت باید به کاهش فشار‌های معیشتی، ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و افزایش رضایت عمومی منجر شود.

وی همچنین تصریح کرد: در شرایطی که فشار‌های بیرونی و پیچیدگی‌های مدیریتی افزایش می‌یابد، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی از مهم‌ترین پیشران‌های ثبات و پیشرفت است و تحقق این موضوع، نیازمند شفافیت، پاسخگویی، گفت‌وگوی مستمر با مردم و پیگیری مسئله‌محور مطالبات خواهد بود.

سرهنگ علی نوری‌زاده جانشین فرمانده و معاون هماهنگ‌کننده سپاه الغدیر استان یزد در این دیدار، با اشاره به اهمیت انسجام میان‌بخشی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در شرایط ویژه، از مساعدت‌ها، نگاه مسئولانه و رویکرد راهبردی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد تقدیر کرد و این همراهی را عاملی مؤثر در تقویت انسجام سازمانی، تسهیل مأموریت‌ها و پشتیبانی از برنامه‌ها و اقدامات کلان برشمرد.

جانشین فرمانده و معاون هماهنگ‌کننده سپاه الغدیر استان یزد همچنین از تلاش‌های مجموعه کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد یاد کرد و گفت: این مجموعه خدوم با روحیه جهادی، تعهد سازمانی، اشراف دقیق بر مأموریت‌ها و درک صحیح از اقتضائات مدیریتی و اجرایی، بستر لازم برای ارتقای هماهنگی‌ها و حمایت مؤثر از مأموریت‌های مرتبط را فراهم کرده است.

سرهنگ نوری‌زاده افزود: همدلی و همراهی نهاد‌های مسئول در برهه‌های حساس، نقشی تعیین‌کننده در پیشبرد اهداف، افزایش کارآمدی و تقویت ظرفیت پاسخ‌گویی دستگاه‌ها دارد و بی‌تردید، نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در این عرصه، نقشی مؤثر، پشتیبان و راهگشا بوده است.

در این دیدار، لوح سپاسی به امضای سرتیپ دوم پاسدار علی غلامی رکن‌آبادی فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، به رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد اهدا شد.