تنزل جایگاه تیراندازان ایرانی در رده بندی جدید فدراسیون جهانی
هانیه رستمیان با قرارگرفتن در بین ۱۰ نفر برتر تپانچه، بهترین جایگاه را در مقایسه با سایر نمایندگان ایران در رده بندی جهانی دارد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، فدراسیون جهانی تیراندازی در ماه جون ۲۰۲۶ جدیدترین رده بندی تیراندازان را اعلام کرد که بر اساس آن تیراندازان ایران تنزل جایگاه داشتند. هانیه رستمیان در تپانچه ۱۰ متر و ۲۵ متر به ترتیب با ۲ و ۵ پله سقوط در رده نهم و دوازدهم قرار گرفت.
شرمینه چهل امیرانی و امیر محمد نکونام نیز در تفنگ بادی مردان و زنان ۷ پله سقوط کرند.
جایگاه تیراندازان ایران در جدیدترین رنکینگ فدراسیون جهانی:
رتبه- تیرانداز (تفاوت رنکینگ در مقایسه با آخرین رتبهبندی)
تفنگ ۱۰ متر زنان:
۴۶- شرمینه چهل امیرانی (۷ پله سقوط)
۱۰۵- فاطمه امینی (۱۲ پله سقوط)
۱۱۰- نجمه خدمتی (۱۳ پله سقوط)
تفنگ ۱۰ متر مردان:
۳۳- امیر محمد نکونام (۷ پله سقوط)
۶۴- محمد مهدی طهماسبی (۶۱۲ پله سقوط)
۸۷- پوریا نوروزیان (۷ پله سقوط)
۱۲۳- هادی غرباقی (۸ پله سقوط)
تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان:
۶۰- نجمه خدمتی (۶ پله سقوط)
۱۳۷- فاطمه امینی (۱۸ پله سقوط)
تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان:
۵۲- امیر محمد نکونام (۸ پله سقوط)
۱۰۷- پوریا نوروزیان (۷ پله سقوط)
تپانچه ۱۰ متر زنان:
۹- هانیه رستمیان (۲ پله سقوط)
۶۱- سامیه یاسی (۸ پله سقوط)
۱۰۰- مینا قربانی (۱۵ پله سقوط)
۱۲۳- گلنوش سبقت الهی (۱۳ پله سقوط)
تپانچه ۱۰ متر مردان:
۲۰- وحید گلخندان (۶ پله سقوط)
۷۷- جواد فروغی (۶ پله سقوط)
۸۵- امیر جوهری خو (۶ پله سقوط)
تپانچه ۲۵ متر زنان:
۱۲- هانیه رستمیان (۵ پله سقوط)
۱۱۱- گلنوش سبقت الهی (۱۲ پله سقوط)
تراپ زنان:
۱۰۱- مرضیه پرورش نیا (۲۴ پله سقوط)
تراپ مردان:
۱۲۹- محمد بیرانوند (۵۹ پله سقوط)
۱۵۰-امیر حسین آقازاده (۱ پله سقوط)
اسکیت مردان:
۱۴۵- امیر محمد دادگر (۷ پله صعود)