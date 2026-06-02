رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گفت: حدود نیمی از تولیداتی را که بر اثر آسیب به واحد‌های پتروشیمی وارد شده بود با همت فعالان این صنعت به مدار تولید بازگردانیم.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ سعید ترکمان با اشاره به اینکه صنایع پلیمر مواد اولیه صنایع تکمیلی شرکت‌های تولیدکننده در حوزه پتروشیمی را تامین می‌کنند، افزود: بر اساس گزارش‌های بورس کالا، عرضه‌ها به بالاتر از ۷۶ درصد رسیده است.

رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران ادامه داد: هم اکنون کمبود‌ها به کالا‌های خاصی مربوط می‌شود و از ۱۴ گروه کالایی فقط در کالا‌هایی مانند پت، پی‌وی‌سی و پلی پروپیلن‌ها با توقف تولید مواجه هستیم.

به گفته ترکمان با تصمیماتی که در کمیته تنظیم بازار پتروشیمی گرفته شد واردات ۳ محصولی که تولید آنها آسیب دیده است، آزاد شود که پس از این تصمیم بازار به یک آرامش نسبی رسید.

وی درباره افزایش قیمت‌ها گفت: باید توجه کنیم که قیمت جهانی محصولات پتروشیمی در جنگ رمضان افزایش یافت و ازسوی دیگر ناچاریم به صورت ریلی این محصولات را وارد کنیم که همین امر هم در افزایش قیمت موثر است.

رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران بازبینی ظرفیت واحد‌های تولیدی این صنعت را ضروری دانست و افزود: کنترل سیستمی عرضه و تقاضا باید احیا شود و این اقدام به کمک تشکل‌ها، اتاق ایران و دستگاه‌های دولتی مانند وزارت صمت صورت می‌گیرد، زیرا در کوتاه مدت یک نهاد به تنهایی نمی‌تواند این کار بزرگ را انجام دهد.