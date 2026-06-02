پیکر پاک شهید علی اصغر شادکام جانباز ۷۰ درصد فرماندهی انتظامی گیلان امروز در رشت تشییع و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صبح امروز پیکر پاک شهید علی اصغر شادکام جانباز ۷۰ درصد فرماندهی انتظامی گیلان با حضور نماینده ولی فقیه در گیلان، استاندار و مسئولان، بر روی دستان مردم قدرشناس شهر رشت تشییع و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.

آیت الله فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت نماز میت این شهید سرافراز را اقامه کرد.

در حادثه تصادف ۲۵ تیر ۱۴۰۱ در شهرستان آستارا، علی اصغر شادکام مامور وظیفه شناس به راننده متخلف خودروی سواری دستور ایست داده بود که راننده با بی توجهی، به سمت مامور پلیس حرکت کرد و وی را زیر گرفت که سبب قطعی نخاع و جانبازی بالای ۷۰ درصد این مامور پلیس شد.

شهید علی اصغر شادکام متولد ۱۳۶۹ بود و از وی یک فرزند ۵ ساله به یادگار مانده است.