به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اوایل هفته آینده جوی نسبتا پایدار را نشان می‌دهد.

وی افزود: در این ایام، به ویژه روز‌های پنجشنبه تا جمعه، وزش باد در اغلب مناطق استان بصورت متوسط تا نسبتا شدید است که با توجه به میزان وزش باد در ساعات بعدازظهر به ویژه در روز جمعه برخاستن گردو غبار موقتی دورازانتظار نیست.

سبزه زاری بیان داشت: تا فردا شاهد افزایش ۲ تا ۳ درجه‌ای دما خواهیم بود و سپس تا اوایل هفته آینده تغییرات دمایی بصورت نوسانات ۱ تا ۲ درجه‌ای پیش بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی خوزستان شمال خلیج فارس را طی روز‌های پنجشنبه و جمعه مواج پیش بینی کرد و ادامه داد: در شبانه روز گذشته آغاجاری با دمای ۴۸.۸ و ایذه با دمای ۱۹.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۴۲.۸ و کمینه دمای ۲۷.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.