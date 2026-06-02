تفاهم نامه نصب نیروگاه خورشیدی در ۱۲ هزار مدرسه سراسر کشور با حضور معاونان وزیر نیرو و آموزش و‌پرورش امضا شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما خان محمدی معاون وزیر آموزش و‌پرورش در خصوص اجرای این طرح گفت: در ابتدا نباید بگذاریم نام شهدای میناب از ذهن ما پاک شود و این جنایت را باید به جهانیان نشان دهیم.

خان محمدی گفت: مدرسه شهید چمران جزو مدارسی است که در زمان جنگ آسیب دید و امروز قرار است اولین صفحات خورشیدی بعد از بازسازی مدرسه نصب شودو طی تصمیمی قرار است این مدرسه به نام شهید مدرسه شجره طیبه، میکاییل میردورقی ثبت شود.

معاون وزیر نیرو گفت: قرار است در نیروگاه‌های ۵ مگاواتی خورشیدی در ۱۲ هزار مدرسه سراسر کشور با هدف کاهش ناترازی نصب شود.

محسن طرزطلب بیان کرد: مدارس مرزی و شبانه روزی در اولویت ما قرار دارند و همچینین و خیرین برای تامین هزینه‌های جانبی در حال کمک هستند و برق این مدارس در اختیار مدارس است و هزینه ناشی از تولید برق نیز در اختیار مدارس برای بازسازی مدارس قرار می‌گیرد.

وی افزود: این نیروگاه‌ها در پشت بام مدارس نصب می‌شود باید گفت طی تصمیماتی قرار است در شهرستان میناب به نام شهدای مدرسه شجره طیبه بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی احداث شود.

طرزطلب افزود: اجرای این طرح در استان تهران و قم و در دیگر استان‌های کشور در حال انجام است.

وی بیان کرد: ساخت مدارس در حال حاضر منوط به تجهیز به صفحات خورشیدی است تا هم به برنامه خود یعنی ۱۲ هزار مگاوات برسیم و‌هم به کاهش ناترازی کمک کنیم.

معاون وزیر نیرو در خصوص اجرای این طرح گفت: طبق دستور رئیس جمهور شرایط فراهم شده است و تمام تجهیزات برای اجرا ۱۲ هزار مدرسه تامین شده است.

طرزطلب بیان کرد: از هفته آینده تجهیزات به مدارس استان‌های دیگر ارسال می‌شود و تا به الان ۱۲ هزار مدرسه در استان اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی افزود: تجهیز این ۱۲ هزار مدرسه تا اواخر تابستان و تا قبل از شروع مهر انجام می شود. طبق آمار‌ها ۱۰۰ هزار مدرسه دولتی داریم و این آمادگی رو داریم در این مدارس هم کار‌ها انجام شود.