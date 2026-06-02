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پیامرسان «بله» در اقدامی جدید، امکان تماشای رایگان هزاران فیلم و سریال نمایش خانگی را برای کاربران خود فراهم کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از روابط عمومی پیامرسان «بله»، این سکو با تجمیع بازوهای رسمی سرویسهای نمایش خانگی مطرحی همچون تلوبیون، گپفیلم، شیدا و فیلیمو در «صفحه خدمات» خود، تجربه جدیدی از سرگرمی را رقم زده است.
این همکاری به کاربران اجازه میدهد تا برنامهها و سریالهای موردعلاقه خود را بدون پرداخت هزینه اضافی برای خرید اشتراک مشاهده کنند.
این قابلیت با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به محتوای تصویری باکیفیت و کاهش هزینههای سبد سرگرمی خانوادهها راهاندازی شده است.
علاقهمندان برای بهرهمندی از این خدمات، تنها کافی است به صفحه خدمات در اپلیکیشن بله مراجعه کرده و از میان هزاران عنوان موجود، محتوای دلخواه خود را انتخاب کنند.
این تحول، گام دیگری از سوی «بله» برای تبدیل شدن به یک پلتفرم چندمنظوره و پاسخگویی به نیازهای متنوع کاربران در فضای دیجیتال است.