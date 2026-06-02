به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از روابط عمومی پیامرسان «بله»، این سکو با تجمیع بازو‌های رسمی سرویس‌های نمایش خانگی مطرحی همچون تلوبیون، گپ‌فیلم، شیدا و فیلیمو در «صفحه خدمات» خود، تجربه جدیدی از سرگرمی را رقم زده است.



این همکاری به کاربران اجازه می‌دهد تا برنامه‌ها و سریال‌های موردعلاقه خود را بدون پرداخت هزینه اضافی برای خرید اشتراک مشاهده کنند.

این قابلیت با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به محتوای تصویری باکیفیت و کاهش هزینه‌های سبد سرگرمی خانواده‌ها راه‌اندازی شده است.

علاقه‌مندان برای بهره‌مندی از این خدمات، تنها کافی است به صفحه خدمات در اپلیکیشن بله مراجعه کرده و از میان هزاران عنوان موجود، محتوای دلخواه خود را انتخاب کنند.

این تحول، گام دیگری از سوی «بله» برای تبدیل شدن به یک پلتفرم چندمنظوره و پاسخ‌گویی به نیاز‌های متنوع کاربران در فضای دیجیتال است.