با همکاری شرکت بازآفرینی شهری ایران و راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری، برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از طرح مدرسه ۹ کلاسه محله مهدیه در سال جاری آغاز شد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری و یداله آقائی، معاون شرکت بازآفرینی شهری ایران در بازدید از طرح مدرسه ۹ کلاسه هجرت در غرب شهرکرد، از پیشرفت ۷۵ درصدی عملیات ساخت این مرکز آموزشی خبر دادند.

این طرح با زیربنای ۱۲۲۲ مترمربع و با هزینه‌ای بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال تا کنون اجرا شده است.

آقایی ، معاون شرکت بازآفرینی شهری با تأکید بر تأمین اعتبارات تکمیلی ۱۲۰ میلیارد ریالی برای تکمیل طرح، اعلام کرد که هدف اصلی، افتتاح و تحویل این مدرسه به آموزش و پرورش در سال جاری است.

این اقدام در راستای بهبود زیرساخت‌های آموزشی و بازآفرینی محیط‌های شهری صورت می‌گیرد.