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معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیطزیست آذربایجانغربی از آغاز بررسی وضعیت دو گونه نادر سمندر کوهستانی در زیستگاههای استان خبر داد و نسبت به تهدید این گونههای ارزشمند هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما علیرضا سیدقریشی گفت: دو گونه سمندر کوهستانی آذربایجانی و کردستانی که از گونههای کمیاب و ارزشمند دوزیستان کشور به شمار میروند، در زیستگاههای شهرستانهای مهاباد، بوکان، پیرانشهر، سردشت و اشنویه مورد پایش و بررسی قرار میگیرند.
وی افزود: کارشناسان حیاتوحش و محیطبانان اداره کل حفاظت محیط زیست استان با حضور در چشمهها و جویبارهای محل زیست این گونهها، وضعیت جمعیتی آنها را در دو مرحله و با فاصله زمانی ۱۰ روزه ارزیابی میکنند.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیطزیست آذربایجانغربی گفت: نتایج این بررسیها مبنای برنامهریزیهای حفاظتی در سطح استانی و ملی خواهد بود و بر اساس دادههای بهدستآمده، اقدامات لازم برای حفاظت مؤثرتر از این گونهها تدوین میشود.
وی با اشاره به پراکنش این دوزیستان افزود: سمندرهای کوهستانی در حاشیه غربی جنگلهای زاگرس و شرق حوضه آبریز دجله زیست میکنند و زیستگاههای آنها در آذربایجانغربی و بخشهایی از استانهای کردستان و کرمانشاه شناسایی شده است.
سیدقریشی تخریب زیستگاهها، تغییر مسیر آبراههها، توسعه نامتوازن فعالیتهای کشاورزی و دامداری، آلودگی منابع آبی، خشکسالیهای متوالی و صید غیرمجاز را از مهمترین عوامل تهدیدکننده جمعیت این گونهها عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو گونه سمندر کوهستانی آذربایجانی و کردستانی در آذربایجانغربی شناسایی شده و در مجموع هفت گونه سمندر در کشور به ثبت رسیده است.