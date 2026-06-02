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مدیرکل میراثفرهنگی خوزستان گفت: طرحهای تعیین عرصه، حریم پیشنهادی و ضوابط حفاظتی هشت اثر و محوطه باستانی شاخص در این استان با پیگیریهای مستمر واحد ثبت و حریم معاونت میراثفرهنگی این اداره به تصویب نهایی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمد جوروند بر تداوم فعالیتهای صیانتی در شرایط حساس کنونی تأکید کرد و گفت: این اقدام استراتژیک تصویب عرصه و حریم هشت اثر تاریخی شاخص خوزستان که آثاری همچون خانه و بقعه داعی در دزفول، نگارکندهای تاریخی خنگ اژدر، خنگ یارعلیوند و خنگ کمالوند در ایذه، کوشک نورآباد و تپه سلطانپور در ایذه و همچنین محوطه بتوند در مسجدسلیمان را دربرمیگیرد ، حاصل چهار ماه مطالعات فشرده میدانی و کارشناسی است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان افزود: در این راستا نباید از نقش محوری مدیران و کارشناسان خبره میراثفرهنگی در شهرستانهای پیشگفته غافل شد؛ متخصصانی که با مدیریت مستقیم بر این آثار و تلاشهای ارزنده در تدوین و تهیه پروندههای تخصصی، نقشی تعیینکننده در پیشبرد این فرآیند ایفا کردند.
جوروند با تشریح ابعاد فنی این مصوبات گفت : تعیین عرصه و پیشنهاد حریم این هشت اثر با هدف آسیبشناسی دقیق، شناسایی آثار باستانی پیرامونی و برنامهریزی برای سیر تحول مرمتی انجام شده است.
وی افزود : تدوین دستورالعملهای قانونی برای ساماندهی، حفظ، احیا و مرمت این محوطهها ، اهرمی مقتدر برای نظارت بر مداخلات انسانی و جلوگیری از هر گونه تعرض به این مواریث ارزشمند را فراهم میآورد.
تعهد به میراث ملی در شرایط ویژه
جوروند با اشاره به پیشبرد این پروندهها در ماههای اخیر گفت : بهرغم شرایط خاص و حساس جنگی در کشور صیانت از هویت و میراث کهن خوزستان هرگز متوقف نشده است.
وی افزود : تصویب این حریمها با هدف جلوگیری از تعدیهای آگاهانه یا سهوی به حریم و آثار ملی بوده است و بستر لازم را برای پژوهشهای باستانشناسی پایدار و معرفی استانداردهای فرهنگی- تاریخی این مناطق فراهم میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان گفت : این موفقیت که در پی تعامل سازنده و همافزایی با حوزه معاونت میراثفرهنگی استان به ثمر رسیده است ، گواهی بر تعهد ادارهکل میراثفرهنگی خوزستان در پاسداری از میراث کهن و ریشههای تاریخی ایران زمین و تثبیت جایگاه حقوقی این آثار در فهرست میراث ملی کشور محسوب میشود.