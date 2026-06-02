

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاونت آموزشی دانشگاه تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به مشکلات پیش آمده ناشی از جنگ تحمیلی سوم و تداخل آزمون کارشناسی ارشد با یکی از روز‌های امتحان دروس عمومی ، امتحان عمومی روز پنجشنبه، ۱۸/‏۰۴/‏۱۴۰۵ به روز یکشنبه، ۲۸/‏۰۴/‏۱۴۰۵ انتقال یافته و این روز در تقویم دانشگاهی ، روز پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ محسوب می‌گردد.