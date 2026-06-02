پخش زنده
امروز: -
معاونت آموزشی دانشگاه تهران اعلام کرد: با توجه به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد زمان امتحانات ۱۸ تیرماه به ۲۸ تیر تغییر پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاونت آموزشی دانشگاه تهران در اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به مشکلات پیش آمده ناشی از جنگ تحمیلی سوم و تداخل آزمون کارشناسی ارشد با یکی از روزهای امتحان دروس عمومی ، امتحان عمومی روز پنجشنبه، ۱۸/۰۴/۱۴۰۵ به روز یکشنبه، ۲۸/۰۴/۱۴۰۵ انتقال یافته و این روز در تقویم دانشگاهی ، روز پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ محسوب میگردد.