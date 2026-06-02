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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با تشریح الزامات مدیریت مصرف در فصل گرما، از جریمه ادارات متخلف، الزام رعایت مبحث ۱۹ در ساختوسازها و واگذاری ۱۲۰۰ هکتار زمین برای تولید ۸۰۰ مگاوات برق خورشیدی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ شاپور رجایی در نشست بررسی وضعیت انرژی استان، با اشاره به نوسان ۳۰۰ درصدی مصرف برق بین فصول زمستان و تابستان در بوشهر اظهار داشت: با شروع فصل گرما، به ازای هر یک درجه افزایش دما، تقاضای مصرف برق در استان ۵۰ مگاوات افزایش مییابد.
وی افزود: با توجه به سهم ۷۰ درصدی بخش خانگی در مصرف برق استان، مدیریت مصرف در این بخش و حوزههای اداری که نقش الگویی دارند، غیرقابل اجتناب است.
معاون استاندار بوشهر با تأکید بر اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف (مصوب ۱۳۸۹)، الزامات جدیدی را برای ادارات ابلاغ کرد: ادارات موظف به کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مصرف در ساعات اداری و کاهش ۷۰ درصدی در ساعات غیراداری نسبت به سال گذشته هستند، همزمان با پایان ساعت کاری، تمامی سیستمهای سرمایشی و روشنایی باید خاموش شوند.
وی بیان کرد: نگهبانان و متصدیان ساختمان نیز صرفاً مجاز به استفاده از تجهیزات در محدوده استقرار خود هستند دمای محیط اداری باید روی ۲۵ درجه تنظیم شده و تمامی نورپردازیهای مازاد و غیرضروری حذف شوند بانکها، شهرداریها و دستگاههای خدماتی مکلفاند در ۳ ساعت پایانی وقت اداری، بار مصرفی خود را به مولدهای اضطراری (ژنراتور) منتقل کنند.
شاپور رجایی با اشاره به تکلیف استاندار بوشهر مبنی بر ارتقای حداقل ۲ ردهای انرژی ساختمانهای اداری، گفت: تمامی دستگاهها ملزم به انجام ممیزی انرژی برای شناسایی نقاط اتلاف در پوسته ساختمان (پنجره، سقف و ورودیها) هستند.
وی تأکید کرد: خرید هرگونه تجهیزات برقی با برچسب انرژی پایینتر از رده A برای ادارات تخلف محسوب شده و مغایر با قانون است.
معاون عمرانی استاندار بوشهر در ادامه به تکالیف بخش ساختمان اشاره کرد و گفت: شهرداریها و سازمان نظام مهندسی موظفاند مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را در تمامی مراحل طراحی، اجرا و نظارت بهطور دقیق اعمال کنند.
وی افزود: صدور پایانکار برای ساختمانهای نوساز (اداری و مسکونی) از این پس منوط به انجام ممیزی انرژی و تأیید رعایت استانداردهای بهینهسازی خواهد بود.
رجایی از فعال شدن گروههای گشتی متشکل از استانداری، فرمانداریها و دستگاههای متولی خبر داد و گفت: در بخش کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی، در بخش صنعت و تجارت سازمان صمت و اصناف، در بخش عمومی شرکت توزیع برق بر رعایت استانداردها نظارت کرده و برای متخلفان اخطاریه و جرایم قانونی صادر میکنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر را راهبرد اصلی دولت چهاردهم دانست و بیان کرد: در استان بوشهر تاکنون ۱۲۰۰ هکتار زمین برای احداث نیروگاههای خورشیدی به سرمایهگذاران واگذار شده که ظرفیتی معادل ۸۰۰ مگاوات را شامل میشود.
وی افزود: تا پایان خردادماه، ۱۵۰ مگاوات از این ظرفیت وارد مدار میشود و سایر پروژههای بزرگ (۵۰ و ۲۰۰ مگاواتی) نیز برای تابستان سال آینده آماده بهرهبرداری خواهند بود.
رجایی افزود: علاوه بر تسهیل در واگذاری اراضی، معاونت اقتصادی استانداری نیز از طریق شبکه بانکی، تسهیلات لازم را در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهد همچنین برق تولیدی این نیروگاهها در بورس انرژی با بالاترین قیمت عرضه شده و دولت پرداخت بهموقع مطالبات تولیدکنندگان را تضمین میکند.