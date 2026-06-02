به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست شورای فنی استان کرمانشاه گفت: در این سال‌ها پروژه‌های بسیار مهم عمرانی در حوزه‌های مختلف ورزشی، فرهنگی، خدماتی، درمانی، کشاورزی در شورای فنی استان مطرح و پس از بررسی‌های کارشناسی از مشکلات پیش رو گره گشایی شده است.

وی به توان کارشناسی شورای فنی استان اشاره کرد و گفت: سال گذشته بر اساس اعلام معاونت فنی سازمان برنامه و بودجه کشور، شورای فنی استان کرمانشاه بر اساس جمع بندی شاخص‌های عملکردی ۸ گانه، در میان شورا‌های فنی استان‌ها، در جایگاه دوم کشور ایستاد که یک افتخار مهم برای کرمانشاه بود.

معاون عمرانی استاندار افزود: این سطح تعهد، مسئولیت‌پذیری، همدلی و همراهی دستگاه‌های عضو شورای فنی این امکان را فراهم کرده که این شورا بتواند با گره‌گشایی سریع، کارشناسی و به موقع از پروژه‌های مهم توسعه استان کمک کند.