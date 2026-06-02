به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی اصغر خدامراد منگری بیان کرد: طرح افزایش ظرفیت پست ۳۳.۱۳۲ کیلوولت رامشیر به منظور گذر از پیک تابستان سال ۱۴۰۵ با ارزش سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲۰۴۱ میلیارد ریال در قالب طرح‌های نگهداری و تعمیرات و بهینه‌سازی شبکه به پایان رسید.

وی افزود: طرح مذکور شامل تعویض دو دستگاه ترانس ۱۳۲ کیلوولت با ظرفیت هر کدام ۳۰ مگاولت آمپر و نصب و راه‌اندازی دو دستگاه ترانسفورماتور با ظرفیت هر کدام ۵۰ مگاولت آمپر (افزایش ظرفیت پست از ۶۰ به ۱۰۰ مگاولت آمپر) بوده است.

معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای خوزستان در ادامه اظهار داشت: اجرای عملیات ساختمانی، کابل‌اندازی کنترل و قدرت و نصب رله‌های حفاظتی موردنیاز، از دیگر اقداماتی بوده که برای توسعه و بهینه‌سازی پست رامشیر صورت گرفته است.

به گفته خدامراد منگری، افزایش ظرفیت تامین برق در شهرستان رامشیر و افزایش قابلیت اطمینان شبکه در ناحیه شرق خوزستان، از مهم‌ترین اهداف بهره‌برداری این پروژه بوده است.

وی تصریح کرد: افزایش امکان مانور در شبکه توزیع منطقه و افزایش پایداری و تامین برق مشترکین خانگی و صنعتی و اصلاح پروفیل ولتاژ، از دیگر اهداف بهینه‌سازی پست رامشیر بوده است.

شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مسئولیت تامین و انتقال برق در استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.