با حضور اقشار مختلف مردم و مسؤلان شهرستان، جشن بزرگ غدیر در تکاب با آیین‌های مختلف در این شهرستان برگزار شد.

‍ به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با حضور پرشور اقشار مختلف مردم و مسؤلان شهرستان، جشن بزرگ غدیر در تکاب با آیین‌های مختلف در این شهرستان برگزار شد.

در این آیین که با همراهی پرشور مردم تکاب همراه بود، برنامه‌های مختلفی برای امید آفرینی و ایجاد شور و نشاط اجرا شد.

نور افشانی، پخت و توزیع آش، شربت و چای و شیرینی از برنامه‌های جنبی این آیین بود که به همت بخشداری تخت سلیمان، دهیاران تعدادی از روستا‌ها و خادمیاران کانون خدمت رضوی انجام شد.