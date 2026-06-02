رئیس دانشگاه یزد از آغاز مجدد کلاس‌های حضوری برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری خبر داد و اعلام کرد که تمامی امکانات رفاهی و آموزشی برای این دسته از دانشجویان فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میرفخرالدینی با اعلام این خبر گفت: پس از برگزاری مجازی کلاس‌های درس، اکنون چند روزی است که شاهد برگزاری کلاس‌های آموزشی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به صورت حضوری هستیم.

رئیس دانشگاه یزد، بازگشت به آموزش حضوری را برای این مقاطع ضروری دانست و افزود: ماهیت فعالیت‌های درسی دانشجویان ارشد و دکتری عمدتاً آزمایشگاهی و عملی است و نیاز به حضور در محیط دانشگاه دارند.

وی خاطرنشان کرد: تمامی خوابگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و رستوران‌های دانشگاه یزد در فرصت باقی‌مانده تا ایام امتحانات فعال هستند تا دانشجویان بتوانند با سهولت به فعالیت‌های علمی خود بپردازند.

میرفخرالدینی در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم نیز گفت: امتحانات دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) به صورت حضوری برگزار خواهد شد، اما برای نحوه برگزاری امتحانات دانشجویان مقطع کارشناسی، همچنان منتظر ابلاغیه و تصمیم نهایی وزارت علوم هستیم.

گفتنی است، در حال حاضر بیش از ۱۴ هزار دانشجو در دانشگاه یزد در ۵۵ رشته کارشناسی، ۱۴۶ رشته کارشناسی ارشد و ۷۳ رشته دکتری مشغول به تحصیل هستند.