این طرح به صورت کارگاه یک روزه در شهرستان فریدونشهر با حضور ۳۰۰ نفر از والدین دانش آموزان، کارشناسان و مربیان تربیتی استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر آموزش و پرورش فریدونشهر گفت: در طرح که به صورت کارگاه یک روزه برگزار شد، ۳۰۰ نفر از والدین دانش آموزان، کارشناسان و مربیان تربیتی استان حضور داشتند.

حجت الله رحیمی افزود: در این طرح، آسیب‌های اجتماعی و چگونگی تربیت دانش آموزان با موضوع‌های تغذیه، سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد به والدین آموزش داده شد.