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پس از حدود سه ماه توقف فعالیتهای پروازی فرودگاه اردبیل، پروازهای این فرودگاه بار دیگر از سر گرفته میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، داود رضینژاد، مدیرکل فرودگاههای استان اردبیل، با اعلام این خبر اظهار کرد: نخستین پرواز در مسیر تهران ـ اردبیل ـ تهران توسط شرکت هواپیمایی ماهان روز سهشنبه۱۲ خرداد انجام خواهد شد و دومین پرواز این شرکت نیز برای روز چهارشنبه برنامهریزی شده است.
وی افزود: در ادامه روند بازگشت تدریجی خدمات پروازی، یک سورتی پرواز دیگر نیز از سوی شرکت هواپیمایی کیشایر برای روز جمعه در مسیر تهران ـ اردبیل و بالعکس پیشبینی شده است.
مدیرکل فرودگاههای استان اردبیل با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای توسعه فعالیتهای پروازی خاطرنشان کرد: در روزها و هفتههای آتی، به تدریج شاهد افزایش پروازهای فرودگاه اردبیل در مسیر تهران و مشهد مقدس خواهیم بود.